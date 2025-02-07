В «Аль-Насре» оценили возможность проведения товарищеских матчей с российскими клубами

Коммерческий директор саудовского «Аль‑Насра» Жорди Дюранте оценил возможность проведения товарищеских матчей с российскими клубами. По словам функционера, «Аль-Наср» готов сделать это, но мешают проблемы с календарём.

«Мы обсуждали возможность товарищеских матчей с российскими командами, но сделать это сложно из‑за разных календарей. Ваши клубы начинают тренировочные сборы в начале января. Это как раз тот момент, когда в нашем чемпионате возобновляется сезон после паузы. Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?» — сказал Дюранте в эфире «Матч ТВ».

Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, как защитник клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в спортивном костюме с символикой московского «Динамо». После этого бело-голубые решили отправить клубную футболку непосредственно Ладжами, а также его знаменитому одноклубнику — Криштиану Роналду.