Агент Кузьмичёв оценил вероятность ухода Бителло из «Динамо» в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв оценил вероятность ухода Бителло из «Динамо» в зимнее трансферное окно.

— Не видите репутационных рисков для «Динамо» в ситуации с Бителло?

— В любом случае осадок останется. Но «Динамо» сделало правильно — донесло свою позицию до бразильских клубов. Это привело к возвращению Бителло, хоть он этого не хотел. Когда игрок находится в расположении команды, «Динамо» может спокойно принять или не принять предложение, которое будет. Если останется в клубе, значит, останется. Но на него всё равно будут смотреть сквозь призму этого поступка по отношению к клубу. Процентов 75, что он уйдёт зимой, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.