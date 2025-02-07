Бубнов оценил матч «Зенит» — ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра прошла во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 4:1. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2. В составе «Зенита» отличились Дуглас дос Сантос и Александр Соболев. За ЦСКА забили Матвей Кисляк и Артём Шуманский.

«Совершенно равная игра получилась. «Зенит», правда, мячом владел больше, но если судить по опасным моментам, то их практически не было у обеих команд. Были полумоменты, но тоже примерно одинаковое количество. Голы забили со стандартов или благодаря ошибкам соперников. Того же Матвея Кисляка оставили одного, футболисты «Зенита» неправильно расположились, но здесь и сам удар отличный получился. У Дугласа Сантоса исполнение тоже прекрасным вышло», — приводит слова Бубнова Sportbox.