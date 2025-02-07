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«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Коряном

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Коряном
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Нападающий Аршак Корян покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 29-летний нападающий Аршак Корян достигли договорённости о расторжении действующего контракта по соглашению сторон.

Форвард выступал за чёрно-белых с июля 2024 года. В его активе три забитых мяча и одна результативная передача в 21 матче. Аршак, спасибо за игру и удачи в карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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