«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Коряном

Нападающий Аршак Корян покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 29-летний нападающий Аршак Корян достигли договорённости о расторжении действующего контракта по соглашению сторон.

Форвард выступал за чёрно-белых с июля 2024 года. В его активе три забитых мяча и одна результативная передача в 21 матче. Аршак, спасибо за игру и удачи в карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).