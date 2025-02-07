«Игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога». Бубнов — об Энрике из «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Луиса Энрике в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. Игра прошла во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 4:1. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2. Бразильский нападающий Луис Энрике провёл на поле 65 минут.

«Луис Энрике разок здорово пробил, но не могу сказать, чтобы выделялся на фоне остальных. У него ещё идёт адаптация, игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога. Но пока яркого впечатления не произвёл. «Зенит» в целом пока не впечатляет. С такой игрой придётся тяжело в чемпионате», — приводит слова Бубнова Sportbox.