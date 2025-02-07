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«Игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога». Бубнов — об Энрике из «Зенита»

«Игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога». Бубнов — об Энрике из «Зенита»
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Луиса Энрике в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. Игра прошла во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 4:1. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2. Бразильский нападающий Луис Энрике провёл на поле 65 минут.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Луис Энрике разок здорово пробил, но не могу сказать, чтобы выделялся на фоне остальных. У него ещё идёт адаптация, игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога. Но пока яркого впечатления не произвёл. «Зенит» в целом пока не впечатляет. С такой игрой придётся тяжело в чемпионате», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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