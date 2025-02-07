«Приятно». Арне Слот — о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ему было приятно обыграть «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги и пробиться в финал турнира.

«Да, это приятно! Но если вы хотя бы немного меня знаете, то должны понимать, что я уже думаю о матче в воскресенье, а не о финале. Выход в финал — всегда особенное событие, даже для такого клуба, как «Ливерпуль». Мы знаем, что нас ждёт сложный матч с «Ньюкаслом» (в финале Кубка лиги. — Прим. «Чемпионата»), но нам ещё предстоит провести много игр. Именно на этом мы и должны быть сосредоточены», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» является действующим победителем Кубка лиги. В финале турнира минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.