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«Приятно». Арне Слот — о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги

«Приятно». Арне Слот — о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ему было приятно обыграть «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги и пробиться в финал турнира.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'     2:0 Салах – 51'     3:0 Собослаи – 75'     4:0 ван Дейк – 80'    

«Да, это приятно! Но если вы хотя бы немного меня знаете, то должны понимать, что я уже думаю о матче в воскресенье, а не о финале. Выход в финал — всегда особенное событие, даже для такого клуба, как «Ливерпуль». Мы знаем, что нас ждёт сложный матч с «Ньюкаслом» (в финале Кубка лиги. — Прим. «Чемпионата»), но нам ещё предстоит провести много игр. Именно на этом мы и должны быть сосредоточены», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» является действующим победителем Кубка лиги. В финале турнира минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

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