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Кузьмичёв рассказал о самочувствии агента Вадима Шпинёва после инсульта

Кузьмичёв рассказал о самочувствии агента Вадима Шпинёва после инсульта
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв рассказал о самочувствии агента Вадима Шпинёва после инсульта. Он отметил, что у коллеги появилась чрезмерная утомляемость. Однако в первой половине дня Шпинёв достаточно активен.

«Абсолютно нормально. Единственное — организм не позволяет ему полноценно перемещаться. В первой половине дня он хорошо себя чувствует, но очень быстро устаёт. А общение с людьми энергозатратно. Если встреча в первой половине дня, он сам спокойно едет и разговаривает. Но ребят много, физически на всех не хватает сил», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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