«Зенит» сообщил о продлении контракта с защитницей Куропаткиной

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитницей Вероникой Куропаткиной.

Срок нового соглашения футболистки с клубом не сообщается.

«Вероника присоединилась к женской команде сине-бело-голубых в сезоне-2021. Вместе с «Зенитом» трижды становилась чемпионкой России (2022, 2023, 2024), а также обладательницей Суперкубка (2023).

«Зенит» поздравляет Веронику с продлением контракта и желает ещё больше побед вместе с сине-бело-голубыми!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024 российской Суперлиги 25-летняя Вероника Куропаткина провела 21 матч, в которых отметилась тремя голами.