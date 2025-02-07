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«Зенит» сообщил о продлении контракта с защитницей Куропаткиной

«Зенит» сообщил о продлении контракта с защитницей Куропаткиной
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Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитницей Вероникой Куропаткиной.

Срок нового соглашения футболистки с клубом не сообщается.

«Вероника присоединилась к женской команде сине-бело-голубых в сезоне-2021. Вместе с «Зенитом» трижды становилась чемпионкой России (2022, 2023, 2024), а также обладательницей Суперкубка (2023).

«Зенит» поздравляет Веронику с продлением контракта и желает ещё больше побед вместе с сине-бело-голубыми!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024 российской Суперлиги 25-летняя Вероника Куропаткина провела 21 матч, в которых отметилась тремя голами.

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