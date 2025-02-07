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Экс-игрок и тренер «Зенита» Рапопорт сравнил клуб с «Шахтёром» по вектору развития

Экс-игрок и тренер «Зенита» Рапопорт сравнил клуб с «Шахтёром» по вектору развития
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о векторе развития клуба.

«У «Зенита» есть свои задачи — выиграть седьмое чемпионство подряд, ещё и в столетие. Это очень важно для клуба во всех отношениях. Если есть финансовые возможности, а «Зенит» в минусе не оказывается, выбора нет. Сейчас у команды трудная ситуация, и на 100% предугадать чемпионство «Зенита» нельзя. Хотя я верю, но место в таблице напрягает. Есть проблемы, которые необходимо решать.

Легионеры, которые уже давно в «Зените», поднаелись и хотят домой. Плюс в составе в последнее время много повреждений. Суммы, которые «Зенит» предлагает за новичков, значительны, но раз они могут их потратить… Ставка в последние годы была сделана на бразильцев. Есть пример «Шахтёра» — там было то же самое, они приглашали бразильцев, выигрывали чемпионаты Украины и хорошо выступали в Лиге чемпионов. Это вектор развития клуба», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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