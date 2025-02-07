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Кузьмичёв: в ситуации с Самедовым я поступил некорректно, когда перешёл на личности

Кузьмичёв: в ситуации с Самедовым я поступил некорректно, когда перешёл на личности
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о словесной перепалке с известным российским экс-футболистом Александром Самедовым. Несколько лет назад они устроили «батл» в СМИ. Кузьмичёв признал, что его поведение было не совсем корректным.

— С Самедовым у вас пару лет назад была перепалка в прессе из-за работы в «Локомотиве».
– Да, была. Причём я считаю, что в той ситуации я поступил не совсем корректно, когда перешёл на личности. Мы с Саней если не друзья, то как минимум добрые товарищи: раньше семьями вместе ездили отдыхать. И когда всё это вылезло, считаю, что это точно спровоцировал я. После того как понял, что это заходит слишком далеко, я позвонил Сане. Мы встретились и за пять минут за чашкой кофе разрешили все наши разногласия, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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