Кузьмичёв: в ситуации с Самедовым я поступил некорректно, когда перешёл на личности

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о словесной перепалке с известным российским экс-футболистом Александром Самедовым. Несколько лет назад они устроили «батл» в СМИ. Кузьмичёв признал, что его поведение было не совсем корректным.

— С Самедовым у вас пару лет назад была перепалка в прессе из-за работы в «Локомотиве».

– Да, была. Причём я считаю, что в той ситуации я поступил не совсем корректно, когда перешёл на личности. Мы с Саней если не друзья, то как минимум добрые товарищи: раньше семьями вместе ездили отдыхать. И когда всё это вылезло, считаю, что это точно спровоцировал я. После того как понял, что это заходит слишком далеко, я позвонил Сане. Мы встретились и за пять минут за чашкой кофе разрешили все наши разногласия, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.