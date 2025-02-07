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Корнеев — о Зимнем Кубке РПЛ: «Спартак» любит такие турниры выигрывать

Корнеев — о Зимнем Кубке РПЛ: «Спартак» любит такие турниры выигрывать
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о выступлении «Спартака» на Winline Зимнем Кубке РПЛ. По словам Корнеева, красно-белые любят выигрывать такие товарищеские турниры.

«Спартак» уже по традиции хорошо выглядит на таких турнирах и любит их выигрывать. Текущий турнир — не исключение. Они достаточно живо смотрятся. Не знаю, то ли нагрузок не хватает, как будто все свежие. По тому, что видно, играют с удовольствием, игра смотрится и ребята появляются интересные», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Турнир стартовал 30 января. Участие в соревновании принимают московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды поделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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