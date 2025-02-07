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«Мы могли всё сделать по-другому». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»

«Мы могли всё сделать по-другому». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:4).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'     2:0 Салах – 51'     3:0 Собослаи – 75'     4:0 ван Дейк – 80'    

«Тяжёлый вечер, разочаровывающий. Мы так и не смогли по-настоящему включиться в игру, играли не так, как умеем, с мячом и без мяча. Мы позволили «Ливерпулю» очень рано войти в ритм, и, к сожалению, это означало, что мы не могли по-настоящему контролировать игру на любом этапе.

Мы были далеки от того уровня, на котором должны были быть. Это хорошая команда, у них сейчас хороший период — все игроки находятся на пике своей формы. Так что для нас это всегда трудное испытание, но мы, безусловно, могли бы всё сделать по-другому», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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