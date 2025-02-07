«Мы могли всё сделать по-другому». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:4).

«Тяжёлый вечер, разочаровывающий. Мы так и не смогли по-настоящему включиться в игру, играли не так, как умеем, с мячом и без мяча. Мы позволили «Ливерпулю» очень рано войти в ритм, и, к сожалению, это означало, что мы не могли по-настоящему контролировать игру на любом этапе.

Мы были далеки от того уровня, на котором должны были быть. Это хорошая команда, у них сейчас хороший период — все игроки находятся на пике своей формы. Так что для нас это всегда трудное испытание, но мы, безусловно, могли бы всё сделать по-другому», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».