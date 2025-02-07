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Пол Мерсон заявил, что «Арсенал» купит нападающего «Баварии» Гарри Кейна

Пол Мерсон заявил, что «Арсенал» купит нападающего «Баварии» Гарри Кейна
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон полагает, что «канониры» приобретут нападающего «Баварии» и воспитанника системы «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Ранее появилась информация, что размер отступных за английского нападающего, который перешёл в мюнхенский клуб летом 2023-го за € 100 млн, составляет € 65 млн. Пункт об отступных в контракте опытного форварда вступит в силу зимой 2026 года.

«Арсенал» купит его. Почему нет? € 65 млн, почему не купить? Люди скажут: «О, он в таком возрасте», но «Арсеналу» он нужен прямо сейчас», — приводит слова Мерсона Mirror.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Баварию». Он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кейна в € 90 млн.

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