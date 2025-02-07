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Агент Кузьмичёв: «Пари НН» не собирается отдавать 15 миллионов за Сулейманова — бог судья

Агент Кузьмичёв: «Пари НН» не собирается отдавать 15 миллионов за Сулейманова — бог судья
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации с «Пари НН» и Тимуром Сулеймановым, который ныне выступает за «Локомотив».

— Как разрешилась ситуация с руководством «Пари НН»? Они собираются отдавать 15 миллионов рублей за трансфер Сулейманова?
— Ничего они не собираются отдавать. Они поступили так, как поступили. Я бы в этой ситуации тоже не выносил сор из избы. Но с правовой точки зрения они оказались правы. Договорённости были с предыдущим руководством, контракт подписан с другим. Это руководство посчитало, что многовато отдавать. Нашли лазейку, которой воспользовались, и сделали трансфер за один рубль. Бог им судья, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива», однако в основную команду так и не попал и поэтому уехал в «Пари Нижний Новгород». Уже осенью 2023 года железнодорожники арендовали Тимура с правом выкупа. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за красно-зелёных 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и одной голевой передачей.

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