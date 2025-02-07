Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: надеюсь, на сборах Соболев сможет застолбить за собой место в основе «Зенита»

Лепёхин: надеюсь, на сборах Соболев сможет застолбить за собой место в основе «Зенита»
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Благодаря сборам все футболисты набирают форму, не только Соболев. Сборы созданы для того, чтобы игроки готовились к сезону. Надеюсь, что Александр сможет на сборах застолбить за собой место в основе для игры в чемпионате. Намного важнее сейчас попасть в стартовый состав. Но многое зависит от него. Если он будет продолжать забивать, останется в основе. Если перестанет, поставят другого нападающего. Это часть работы», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Александр Горшков: голы Соболева на сборах — хорошо, у него с этим возникали сложности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android