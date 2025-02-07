Лепёхин: надеюсь, на сборах Соболев сможет застолбить за собой место в основе «Зенита»

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Благодаря сборам все футболисты набирают форму, не только Соболев. Сборы созданы для того, чтобы игроки готовились к сезону. Надеюсь, что Александр сможет на сборах застолбить за собой место в основе для игры в чемпионате. Намного важнее сейчас попасть в стартовый состав. Но многое зависит от него. Если он будет продолжать забивать, останется в основе. Если перестанет, поставят другого нападающего. Это часть работы», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.