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«Решение далось легко». Куропаткина — о продлении контракта с «Зенитом»

«Решение далось легко». Куропаткина — о продлении контракта с «Зенитом»
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о продлении контракта с клубом.

«Петербург уже стал для меня домом. Мне очень нравится этот город и команда. Здесь мне комфортно, поэтому решение продлить контракт далось легко. Я рада, что остаюсь. Много размышляю о будущем. Конечно, хотелось бы, чтобы следующие годы были такими же плодотворными, как и предыдущие. Уверена, что и я, и вся команда будем стремиться к этому», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2024 российской Суперлиги 25-летняя Вероника Куропаткина провела 21 матч, в которых отметилась тремя голами.

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