«Балтика» продлила контракт с полузащитником Ковалёвым

Калининградская «Балтика» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалёвым.

«Между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалёвым достигнута договорённость о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2026-го.

Напомним, полузащитник перешёл в калининградский клуб в феврале 2024-го. За это время Юра принял участие в 31 матче, отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне Ковалёв провёл 14 встреч, в которых отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

Поздравляем Юру с верным выбором», — написано в заявлении клуба.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч.