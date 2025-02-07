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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт высказался о ситуации с воспитанниками клуба

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт высказался о ситуации с воспитанниками клуба
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о работе академии клуба.

«А что тут сделаешь? Академия работает нормально, но выпуск — ребята 16-17 лет. Может, кому-то 18. Если приезжает уже сложившийся бразилец, он, естественно, имеет преимущество. Так происходит и в «Реале», многие разъезжаются. Пробиться в «Зенит» стало намного сложнее, чем в 1990-х или 2000-х. Если бы в то время была возможность покупать таких бразильцев, мы бы не узнали фамилий Аршавина, Малафеева, Кержакова и других. Но тогда играли воспитанники. Школа «Зенита» работает хорошо, но конкурировать выпускникам очень сложно. Имея средства, легче купить, чем подготовить.

Молодые футболисты и их родители начали понимать ситуацию. Многие не хотят оставаться. Если поступают предложения из академий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара», они едут. Не потому что не патриоты, а потому что здесь не будут играть. Даже уже готовый футболист Круговой не выдержал конкуренции с Сантосом и уехал в ЦСКА играть. И играет», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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