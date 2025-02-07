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Экс-директор академии «Спартака»: Игнатов ни с одним тренером не смог реализоваться

Экс-директор академии «Спартака»: Игнатов ни с одним тренером не смог реализоваться
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Футбольный агент и бывший директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о нереализованном потенциале Михаила Игнатова.

«К сожалению, Миша не смог реализоваться. У него есть всё для того, чтобы стать хорошим футболистом хотя бы на уровне РПЛ. Но говорить, что ему не давали время, это обманывать и себя, и других. Времени было достаточно, партнёры сильные, на тренера тоже нельзя кивать. Как мы видим, ни с одним тренером он не смог доказать свою состоятельность и претендовать на роль основного игрока», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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