Экс-директор академии «Спартака»: Игнатов ни с одним тренером не смог реализоваться

Футбольный агент и бывший директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о нереализованном потенциале Михаила Игнатова.

«К сожалению, Миша не смог реализоваться. У него есть всё для того, чтобы стать хорошим футболистом хотя бы на уровне РПЛ. Но говорить, что ему не давали время, это обманывать и себя, и других. Времени было достаточно, партнёры сильные, на тренера тоже нельзя кивать. Как мы видим, ни с одним тренером он не смог доказать свою состоятельность и претендовать на роль основного игрока», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.