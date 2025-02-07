Форвард сборной Казахстана Зуев заявил, что ни разу не разговаривал с Черчесовым

Нападающий «Тобола» и сборной Казахстана Александр Зуев заявил, что ни разу не общался с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Честно говоря, мы ни разу не общались. Не могу сказать, что мы были знакомы, лишь здоровались. Когда перешёл в «Тобол», попал один раз в расширенный список сборной, а дальше уже меня не включали. Логично, потому что я играл не так часто, как хотелось бы. К концу сезона я набрал хорошую форму, но окончательное решение принимал Станислав Саламович. Осуждать его я не вправе», — приводит слова Зуева Metaratings.

Об уходе Черчесова из сборной Казахстана стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.