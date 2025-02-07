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Экс-президент «Зенита»: то, что легионеры соглашаются играть в России, — трудовой подвиг

Экс-президент «Зенита»: то, что легионеры соглашаются играть в России, — трудовой подвиг
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил трансферную политику сине-бело-голубых.

«Траты «Зенита» — вопрос, который многие себе задают, но ответа на него нет. В последние годы клуб и продавал много. А Энрике, например, один из лучших игроков Южной Америки и наверняка поможет «Зениту» в чемпионской такой гонке. Этот трансфер рационален. «Зенит» удачно продал Вендела. Понятно, что были затраты на премиальные и зарплаты, но всё же. Клуб ведь тратит эти деньги не на одну команду — на «Зенит» приходит по 30-40 тысяч болельщиков. В том числе семьи и дети.

В этом году чемпионство «Зениту» необходимо. В России очень сложный чемпионат из-за погоды, дальних перелётов. То, что легионеры соглашаются играть у нас, — уже их трудовой подвиг. За Россией следит вся Европа и Америка. Если кто-то заиграет, его заберут», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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