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Агент Миранчука: Алексею в США дали возможность за пять лет заработать на оставшуюся жизнь

Агент Миранчука: Алексею в США дали возможность за пять лет заработать на оставшуюся жизнь
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, высказался о переходе своего клиента в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Алексей долго думал над переходом. Ему это предложение поступило где-то за три-четыре месяца до трансфера. Были долгие разговоры, к нему приезжал спортивный директор. Решение было взвешенно со всех сторон. В той же Италии не было сопоставимых предложений, а заинтересованность американцев была большой — они давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Лёша не смотрел бы на финансы и пошёл. Решение было непростым, но на сегодняшний день он чувствует себя более чем хорошо», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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