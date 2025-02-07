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«Вмешалась погода, «Факел» этим воспользовался». Кононов — о поражении «Торпедо»

«Вмешалась погода, «Факел» этим воспользовался». Кононов — о поражении «Торпедо»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче с воронежским «Факелом» (1:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
0:1 Максимов – 32'     1:1 Мертенс – 50'     2:1 Каштанов – 59'    

«Это был, пожалуй, самый тяжёлый отрезок сборов. Игроки работали в двухразовом режиме, нагрузки были серьёзными.

Что касается матча, то первый тайм мы провели хорошо, особенно в атаке – создавали моменты, ребята качественно проявили себя. Во второй половине встречи вмешалась погода – сильный ветер мешал контролировать мяч, из-за чего возникало много потерь. Соперник этим воспользовался, получил преимущество. Первый тайм остался за нами, а второй – за «Факелом». К сожалению, кроме одного момента в концовке игры, мы не смогли создать реальных угроз у их ворот. В итоге соперник нас переиграл во втором тайме», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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