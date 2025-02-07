«Вмешалась погода, «Факел» этим воспользовался». Кононов — о поражении «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче с воронежским «Факелом» (1:2).
«Это был, пожалуй, самый тяжёлый отрезок сборов. Игроки работали в двухразовом режиме, нагрузки были серьёзными.
Что касается матча, то первый тайм мы провели хорошо, особенно в атаке – создавали моменты, ребята качественно проявили себя. Во второй половине встречи вмешалась погода – сильный ветер мешал контролировать мяч, из-за чего возникало много потерь. Соперник этим воспользовался, получил преимущество. Первый тайм остался за нами, а второй – за «Факелом». К сожалению, кроме одного момента в концовке игры, мы не смогли создать реальных угроз у их ворот. В итоге соперник нас переиграл во втором тайме», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».
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