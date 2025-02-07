Футболист «Динамо» Гомес рассказал, были ли у него мысли об уходе из клуба

Вингер московского «Динамо» Артур Гомес признался, что не задумывался об уходе из клуба. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2024 года.

«Меня здесь всё устраивает, я очень рад быть в «Динамо». Рад, что у меня есть возможность поиграть в сильной лиге. Мне всё нравится, кроме холода. Условия хорошие, вся семья у меня в Москве, тоже адаптируется. Я рад находиться здесь», — приводит слова Гомеса ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний универсальный вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн.