«Зенит» нашёл нового правого защитника в чемпионате Греции — источник

Правый защитник «Олимпиакоса» Коштинья попал в сферу интересов «Зенита». Председатель правления сине-бело-голубых напрямую (в обход агентов) связался с руководством греческого клуба по поводу 24-летнего португальца, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что Коштиньей также интересовал английский «Лестер», однако «Олимпиакос» отклонил предложение в размере € 14 млн. Греческий клуб надеется продать своего футболиста следующим летом за более внушительную сумму.

Коштинья является воспитанником «Порту» и «Браги». На профессиональном уровне, до перехода в «Олимпиакос», он играл лишь за «Риу Аве». В текущем сезоне португалец провёл 26 матчей, в которых отдал три результативные передачи.