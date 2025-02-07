Сенников — об Игнатьеве в Алжире: от Ивана всегда можно ждать чего-то странного

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«От Ивана Игнатьева всегда можно ждать чего-то странного. У него как-то не складывалась карьера в России, поэтому он ищет возможности играть за рубежом. Странно, что он выбрал Алжир. Но, возможно, Ивана всё устроило в финансовом и игровом плане. Игнатьев — ещё молодой футболист, я только в сборную России попал в 26 лет, поэтому период в Алжире может отрицательно сказаться на его карьере. Но, с другой стороны, я уверен, что из России у него были варианты только из Первой лиги, куда он не хотел идти. А в РПЛ вряд ли на него есть спрос, ведь он нигде себя не проявил», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.