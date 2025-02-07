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Агент Кузьмичёв: Захарян сможет выйти на хороший уровень, как только справится с болячками

Агент Кузьмичёв: Захарян сможет выйти на хороший уровень, как только справится с болячками
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Арсен — футболист высокого уровня, испанский чемпионат ему очень подходит. К сожалению, так бывает. Никто не мог предугадать, что приедет и сразу получит травму. В Испании освещают футбол, мягко говоря, по-другому, нежели в России. Там всё под микроскопом, пресса сразу начинает задавать вопросы: приобрели игрока, заплатили за него деньги, а он не может себя реализовать. Думаю, что Арсен сможет выйти на хороший уровень, как только справится со своими болячками. Он реально очень талантливый парень», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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