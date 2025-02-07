Слот объяснил, почему «Ливерпуль» становится сильнее по ходу сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему его команда прибавляет по ходу текущего сезона. Накануне, 6 февраля, мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и пробились в финал турнира.

«На мой взгляд, есть две причины, по которым мы стали сильнее. Во-первых, если вы часто играете вместе, то лучше понимаете, чего от вас ждут. Во-вторых, я верю в то, что чем больше игр вы сыграете, тем сильнее вы становитесь, в том числе физически. Некоторые люди думают, что вы устаёте, когда играете много, но я считаю, что чем больше матчей, тем сильнее вы становитесь», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ по итогам 23 туров.