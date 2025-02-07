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Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичёв: с Леонченко у меня уже хорошие отношения

Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичёв: с Леонченко у меня уже хорошие отношения
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Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о взаимоотношениях с бывшим коллегой Владимиром Леонченко, который до сих пор работает на посту гендиректора железнодорожников.

«У меня с Леонченко уже давно хорошие отношения. По крайней мере, я увидел, что он умеет какие-то личные вопросы убирать в сторону, когда мы садимся за стол переговоров. В последнее время всё общение с руководством «Локомотива» у меня проходило в формате «один — два»: я, Дима Ульянов и Володя Леонченко. Мы нормально общаемся, и в процессе разговора у нас не возникает никаких обид или неприятных воспоминаний.
Я вообще не люблю жить прошлым. Случилось и случилось. С другой стороны, он же тоже на тот момент был абсолютно зависим от Плутника. И даже когда мы с ним расставались, он мне прямо в лицо сказал, — хотя тогда пандемия бушевала, мы в масках были (смеётся), — что это не его решение. Дал понять, что есть указание расстаться. Другое дело, что я как руководитель, наверное, смог бы перед высшим руководством отстоять решение. Хотя бы для того, чтобы проанализировать, есть ли смысл с этим сотрудником расставаться только из-за того, что он не из нашей команды. Но такое у нас в России, к сожалению, частенько бывает», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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