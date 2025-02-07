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Игрок «Акрона» Джурасович: Артём Дзюба — лучший футболист в истории России

Игрок «Акрона» Джурасович: Артём Дзюба — лучший футболист в истории России
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович назвал лучшего игрока в истории России. По мнению серба, таким футболистом является его одноклубник, нападающий Артём Дзюба.

«Нападающий «Акрона» Артём Дзюба – лучший футболист в истории России. Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную с Испанией», – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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