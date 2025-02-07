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Каррера: жаль, что Джикия так и не попробовал свои силы в Европе

Каррера: жаль, что Джикия так и не попробовал свои силы в Европе
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о защитнике подмосковных «Химок» Георгии Джикии. Каррера с Джикией вместе работали в «Спартаке».

«Всегда считал Джикию игроком европейского уровня. Жаль, что Георгий так и не попробовал свои силы в Европе. Думаю, у него получилось бы там заиграть», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в € 2,5 млн.

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