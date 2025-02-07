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Борис Рапопорт: после чемпионства в год столетия в «Зените» возможны изменения

Борис Рапопорт: после чемпионства в год столетия в «Зените» возможны изменения
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможных изменениях в клубе в случае завоевания чемпионства в текущем сезоне РПЛ.

«После завоевания «Зенитом» чемпионства в год столетия возможны изменения. Но я знаю ребят, которые играют в академии и за вторую команду. Пока не вижу тех, кто может стать сильным игроком основы. Как 20 лет назад, запустить пять-шесть футболистов из академии сейчас невозможно. Хотя и тогда это было не совсем понятно. Но Быстров, Денисов стали игроками основного состава», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
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