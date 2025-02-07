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Нападающий «Борнмута» Клюйверт признан игроком месяца в АПЛ в январе

Нападающий «Борнмута» Клюйверт признан игроком месяца в АПЛ в январе
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Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт признан лучшим игроком января в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба английской Премьер-лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

В январе 25-летний Джастин Клюйверт принял участие в четырёх матчах «Борнмута» в чемпионате Англии. Нападающий забил пять мячей, оформив хет-трик в матче 22-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также на его счету две голевые передачи. Всего в текущем сезоне английской Премьер-лиги Клюйверт провёл 23 матча, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

«Борнмут» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 40 очков за 24 матча.

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