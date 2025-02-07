Вингер «Динамо» Гомес назвал главную особенность тренера команды Марцела Лички

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке. По словам Артура, Личка является крайне требовательным и жёстким специалистом.

«Как тренер Марцел очень требовательный, он довольно жёсткий на тренировках. Но как человек в свободном общении Марцел является открытым, дружелюбным и весёлым. Это то, что мне нравится в людях, то есть не смешивать работу и жизнь. Чем выше требовательность у тренера, тем мне спокойнее тренироваться, знаешь, что есть тот, кто подскажет», — приводит слова Гомеса ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний универсальный вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое.