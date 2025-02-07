Владимир Кузьмичёв: Мелёшин не сможет заиграть в «Спартаке», но в РПЛ будет точно

Футбольный агент и экс-директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил перспективы футболиста красно-белых Павла Мелёшина. Сейчас игрок на правах аренды выступает за «Сочи».

«Честно говоря, Мелёшину чего-то не хватает. Хороший парень, игрок, мячи забивает. Но есть что-то, что я не могу сформулировать и объяснить. Мне кажется, в «Спартаке» он не сможет заиграть, но играть в РПЛ будет точно», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 20-летний Павел Мелёшин провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей.