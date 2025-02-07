Агент Кузьмичёв: предложения Баринову из Европы были не интересны ни ему, ни «Локомотиву»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова перебраться в Европу.

— Несколько лет назад вы говорили, что Баринов одним из следующих уедет в Европу. Не уходит ли его поезд?

— Наверное, нет. Несмотря на возраст — в этом году будет 29, с его здоровьем у него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет. Когда два года назад было реально предложение, «Локомотив» попросил Диму остаться, он пошёл навстречу. А после этого начались всем известные события. Теперь в Европе не так внимательно смотрят за российскими футболистами. Тот интерес, который турецкие клубы проявляли к Диме, необъективный. Кто-то его помнит, старается сделать предложения. Но я могу поделиться информацией, что эти предложения не интересны не только клубу — «Локомотив» мог пойти на уступки, но и игроку — по личным условиям. Всё-таки в статусе капитана «Локомотива», игрока сборной России уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать и постараться выйти на другой уровень по деньгам, уже не то. Должно быть предложение с пониманием статуса игрока и его зарплаты. Таких сейчас нет, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.