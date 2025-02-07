Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной Камеруна Непомнящий: Игнатьев потерял себя, в Алжире не будет легко

Экс-тренер сборной Камеруна Непомнящий: Игнатьев потерял себя, в Алжире не будет легко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Я давным-давно не слежу за африканским футболом, однако на севере Африки чемпионаты хорошего уровня. Что касается Ивана Игнатьева, я за ним совершенно не слежу, но помню его мальчишкой. Мне кажется, парень просто потерял себя в футбольном смысле. Не думаю, что в Алжире ему будет легко, ведь там нужно быть в хорошем тонусе.

Алжир — светская страна европейского типа, которая близка по менталитету к Франции. Алжир и Тунис — два государства, которые меньше похожи на африканские страны. Главная трудность, с которой столкнётся Игнатьев, — это язык, хотя там много англоговорящих. Чтобы заиграть за рубежом, нужно попасть к своему тренеру и в свою команду. Есть клубы, где к иностранцам относятся хорошо, а есть такие, где плохо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сенников — об Игнатьеве в Алжире: от Ивана всегда можно ждать чего-то странного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android