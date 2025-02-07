«Стать чемпионом». Футболист «Динамо» Гомес — о своих целях в России

Вингер московского «Динамо» Артур Гомес заявил, что его главной целью является победа в Российской Премьер-Лиге. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2024 года.

«Главная цель — стать чемпионом России с «Динамо». Чтобы я со своей стороны внёс тоже свой вклад в чемпионство. Я считаю, что это достижимая цель. Возможно, выиграть не только чемпионат, но и кубок. Оба трофея хочется завоевать. Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы достичь этих целей», — приводит слова Гомеса ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний универсальный вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое.