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«Зенит» опубликовал новый состав на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом»

«Зенит» опубликовал новый состав на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом»
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Сегодня, 7 февраля, в матче группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ встретятся «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Родригао, Чистяков, Горшков, Лобов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Эракович, Соболев.

В первоначальной версии состава «Зенита» были другие 10 полевых футболистов.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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