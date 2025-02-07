«ПСЖ» продлит контракт с главным тренером Энрике сегодня — RMC Sport

Сегодня, 7 февраля, французский «Пари Сен-Жермен» объявит о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике. Об этом сообщил RMC Sport.

54-летний Луис Энрике возглавляет «Пари Сен-Жермен» с 2023 года. Предыдущим местом работы специалиста была национальная команда Испании. Испанский тренер стал с «ПСЖ» чемпионом Франции (2023/2024), обладателем Кубка (2023/2024) и двукратным победителем Суперкубка страны (2023, 2024).

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда Луиса Энрике набрала 50 очков после 20 матчей. Ближайший преследователь — «Марсель», у которого 40 очков.