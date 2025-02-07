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Иван Таранов: «Краснодару» не помешали бы квалифицированные игроки в центр поля и в атаку

Иван Таранов: «Краснодару» не помешали бы квалифицированные игроки в центр поля и в атаку
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Бывший футболист Иван Таранов оценил состав «Краснодара».

— Может ли отсутствие усилений сыграть злую шутку с «Краснодаром» во второй части сезона?
— Усиления всегда нужны любой команде. Нелогично отказываться от усилений, если есть такая возможность. Думаю, у «Краснодара» такая возможность имеется. Почему так не происходит — это уже второй вопрос. Но ваше предположение имеет место быть.

«Краснодар» прошлого и нынешнего сезона имеет тех же игроков в костяке, но в текущем сезоне выступает чуть более уверенно. По дистанции команда неплохо шла, но концовку перед паузой немного смазала. У «Краснодара» добротный коллектив, но не помешали бы два или три квалифицированных человека в центр поля и в атаку. В нападении один Кордоба на себе тянет. Надо понимать, что и другие клубы усиливаются, — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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