Алжирский агент: переход Игнатьева в «Кабилию» откроет двери в Алжир другим россиянам

Алжирский агент Анисс Беншабане, который привёл в ПФК ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи и Секу Койта, оценил трансфер Ивана Игнатьева «Кабилию» из чемпионата Алжира.

«Я думаю, что переход Игнатьева в «Кабилию» — это хорошее решение. Этот трансфер откроет двери другим россиянам для переезда в Алжир. Вдобавок «Кабилия» — самый титулованный клуб страны, а главный тренер Циннбауэр хорошо знает Ивана», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее 26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» (с июня 2024 года), после чего перешёл в «Кабилию». До этого он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».