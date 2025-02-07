Агент Кузьмичёв оценил вероятность трансфера Тикнизяна в Европу ближайшим летом

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв оценил вероятность трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб ближайшим летом.

«Насколько я знаю, у Тикнизяна ещё полтора года контракта. Есть время, чтобы договориться о новом контракте. Чтобы уехать в хороший европейский клуб, надо становиться одним из лидеров команды, показывать хорошую игру, тогда вариант возможен. Непростая ситуация. В нынешнем состоянии, когда он не всегда играет в стартовом составе, предложения будут не очень интересные. Есть ли ему смысл любыми путями покидать РПЛ? Второй круг сезона может многое прояснить. Думаю, не исключён вариант, что они договорятся и Наир останется в «Локомотиве», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.