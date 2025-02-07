ЦСКА объявил состав на контрольный матч с китайским «Циндао Вест Кост»
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Сегодня, 7 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся китайский «Циндао Вест Кост» и российский ЦСКА. Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао, Китай
1-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Глебов – 3' 1:1 1:2 Жемалетдинов – 28'
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Лукин, Абдулкадыров, Круговой, Мухин, Файзуллаев, Бистрович, Жемалетдинов, Глебов, Гуарирапа.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Циндао Вест Кост» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Китая в сезоне-2024.
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