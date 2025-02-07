Карпин — о Глебове в «Динамо»: никто ни с кем ни о чём ещё не договорился

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что никаких договорённостей о переходе полузащитника команды Данила Глебова в московское «Динамо» нет. Информацию о готовящемся переходе Глебова в «Динамо» Карпин назвал слухами.

— Ходят слухи, что кто‑то из лидеров команды, из полузащиты, может вас покинуть.

— Слухи ходят каждый год. После игры то ли с ЦСКА, то ли с «Локомотивом» сказали, что вообще Глебова уже нет. Уже всё, договорились, хотя никто ни с кем ни о чём ещё не договорился, и неизвестно, договорится ли, — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.