«Ростов» — «Зенит»: Ахметов открыл счёт на 34-й минуте
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В эти минуты проходит матч в группе 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'
На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.
Комментарии
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