«Ростов» — «Зенит»: Ахметов открыл счёт на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч в группе 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.