Валерий Непомнящий: всем в МЛС должна понравиться манера игры Шапи Сулейманова

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара».

«Переход в команду из МЛС логичен для Шапи Сулейманова. Это парень, который может нравиться публике. Если у него пойдут дела с самого начала, он сможет хорошо себя проявить в Америке. Его манера игры должна нравиться всем, поэтому Шапи будет проще в МЛС. По отношению к нему больше симпатии, чем к Ивану Игнатьеву», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.