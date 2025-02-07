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Валерий Непомнящий: всем в МЛС должна понравиться манера игры Шапи Сулейманова

Валерий Непомнящий: всем в МЛС должна понравиться манера игры Шапи Сулейманова
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара».

«Переход в команду из МЛС логичен для Шапи Сулейманова. Это парень, который может нравиться публике. Если у него пойдут дела с самого начала, он сможет хорошо себя проявить в Америке. Его манера игры должна нравиться всем, поэтому Шапи будет проще в МЛС. По отношению к нему больше симпатии, чем к Ивану Игнатьеву», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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