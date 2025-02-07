Кузьмичёв: не понимаю, почему в Воронеже не обращают внимания на свою академию

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о недостаточной работе воронежского «Факела» с собственной академией.

«С одной стороны, работу в «Факеле» оценить сложно, потому что у этого клуба не самое большое финансирование. Тем не менее они из года в год выполняют задачу и остаются в Премьер-Лиге. У меня профдеформация, поэтому я не понимаю, почему за такой большой срок они не обращают внимания на свою академию. Ведь Воронеж — очень футбольный город. Там футбол – спорт номер один, поэтому количество мальчишек, желающих заниматься, колоссальное. За это время всё можно было сделать немного по-другому», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.