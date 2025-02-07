Вингер «Динамо» Артур Гомес оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге

Бразильский вингер московского «Динамо» Артур Гомес оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге. По словам футболиста бело-голубых, в РПЛ много равных команд.

«В России очень сильная лига. В физическом и тактическом планах, то есть во всех аспектах. У нас много равных команд, нет такого, что одна или две команды ведут борьбу за чемпионство. Чуть больше половины чемпионата пройдено, осталось много игр, но пока непонятно, как закончится чемпионат, всё идёт очень плотно. У нас тоже есть все возможности для борьбы за высокие места в РПЛ, интрига жива, мне это нравится, очень высокий уровень конкуренции», — приводит слова Гомеса ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний универсальный вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое.