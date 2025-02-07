Агент Батракова и Джикии назвал трёх лучших легионеров в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением по поводу лучших легионеров Российской Премьер-Лиги прямо здесь и сейчас. В тройку лучших он включил полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, хавбека «Зенита» Вендела и центрального нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Для меня на первом месте точно Барко. Логично кого-то из Санкт-Петербурга, только выбрать бы. Наверное, всё-таки Вендел. Кордоба очень нравится, он настоящий центрфорвард. Наверное, назову его. Среди центральных нападающих это идеальный выбор. Было бы ему ещё года 23-24», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.